Facebook представить конкурента TikTok для 50 країн - ЗМІ

Соціальна мережа Facebook впродовж декількох тижнів представить для понад 50 країн сервіс Instagram Reels, який має стати конкурентом для відеосервісу TikTok.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на співрозмовників, обізнаних із планами компанії

"Facebook представить Instagram Reels як відповідь TikTok у США й у ще понад 50 країнах впродовж кількох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий сервіс надасть користувачам можливість знімати й поширювати 15-секунді відеоролики. Більш того, користувачі зможуть використовувати та робити ремікси пісень з відео інших користувачів.

Люди також зможуть бачити чи набирає їхній нетривалий відеоролик популярності у мережі.

Зазначається, що Facebook запустила Reels у Бразилії минулого листопада. Минулого місяця новий сервіс став доступним у Франції й Німеччині, а минулого тижня в Індії.

Сам сервіс буде доступний у додатку соціальної мережі Instagram.