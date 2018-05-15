Facebook приостановил работу 200 приложений

Facebook Inc завершила первый этап расследования, которое было начато после скандала с консалтинговой компанией Cambridge Analytica, и на сегодняшний день приостановила работу примерно 200 приложений, имевших доступ к большому объему пользовательской информации

Вице-президент Facebook по партнерскому сотрудничеству по продуктам Име Арчибонг сообщил, что работа приложений приостановлена для проведения тщательной проверки о неправомерном использовании данных, сообщает "РБК- Украина".

"Предстоит сделать еще больше, чтобы выявить все приложения, которые с нарушениями использовали персональные данные, полученные из Facebook, и на это потребуется время", - отметил представитель соцсети.

Facebook проанализировала работу нескольких тысяч приложений в рамках расследования, о котором глава компании Марк Цукерберг объявил 21 марта.

Напомним, в марте сообщалось, что консалтинговая компания Cambridge Analytica, которая оказалась в центре скандала из-за использования данных пользователей Facebook, закрывается.