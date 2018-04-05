Facebook признал утечку данных 87 млн человек

Компания Cambridge Analytica, которую связывают с президентом США Дональдом Трампом, могла собрать личные данные 87 млн пользователей Facebook

Число пользователей Facebook, чьи данные перешли во владение аналитической компании Cambridge Analytica, возросло до 87 млн. Об этом сообщили в пресс- службе соцсети.

"В целом, как мы полагаем, данные по меньшей мере 87 миллионов человек - в основном в США - по всей вероятности были ошибочно переданы Cambridge Analytica", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что начиная с дня публикации, Facebook вводит ряд изменений, например социальная сеть должна будет одобрить все приложения, которые запрашивают доступ к информации такой, как регистрация, отзывы, фотографии, сообщения, видео, события и группы. В Facebook также заявили, что пользователи соцсети смогут узнать, получила ли Сambridge Analytica доступ к их персональным данным.

"Наконец, начиная с понедельника, 9 апреля, мы покажем людям ссылку в верхней части своей ленты новостей, чтобы они могли видеть, какие приложения они используют, и информацию, которую они поделили с этими приложениями. Люди также смогут удалить приложения, которые они больше не хотят. В рамках этого процесса мы также расскажем людям, была ли их информация неправильно передана Cambridge Analytica", - говорится в заявлении.

Напомним, Основатель Facebook 21 марта впервые прокомментировал утечку данных десятков миллионов пользователей социальной сети. Цукерберг признал, то компания совершила "ошибки", и что ей нужно "двигаться вперед", чтобы исправить ситуацию.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию.

Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены.

Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.