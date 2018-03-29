Facebook разрешит пользователям удалять собранную о них информацию

Социальная сеть Facebook опубликовала информацию о новых функциях с помощью которых можно будет сделать свой аккаунт безопаснее. Обновления появились после того, как соцсеть обвинили в незаконной передаче персональных данных Cambridge Analytica. Запись опубликована в блоге компании, передает "Радио Свобода".

Теперь пользователи смогут удалить информацию о друзьях, истории поиска, лайках и комментариях. Изменения коснулись меню настройки приватности, которое стало более доступным и понятным. Также пользователям будет предоставлено больше возможностей для защиты своего аккаунта от взлома и кражи, например двухфакторная аутентификация.

В начале марта журналисты обвинили британскую аналитическую компанию Cambridge Analytica в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время избирательной кампании Дональда Трампа. По данным расследования телеканала Channel 1, компания участвовала в более чем 200 предвыборных кампаниях по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине. В расследовании отмечается, что компания прибегала к взяткам и распространению ложной информации и компромата о кандидатах.

Основатель и глава Facebook Марк Цукерберг опубликовал заявление по поводу незаконного сбора личной информации компанией Cambridge Analytica. Он признал, что его компания несет ответственность за данные своих пользователей.

Федеральная торговая комиссия США начала расследование в отношении Facebook после того, как появилась информация об утечке личных данных пользователей социальной сети. Источник: charter97.org

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