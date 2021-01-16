Facebook та Instagram відновили сторінки Трампа

Сторінки президента США Дональда Трампа в Instagram і Facebook були відновлені в п'ятницю, передає УНН.

Наразі невідомо, чи є у Трампа доступ до сторінок.

Після смертельних заворушень, що сталися в Капітолії США в середу, 6 січня, Facebook заборонив президенту США на невизначений термін доступ в Instagram і Facebook.

Нагадаємо, група прихильників американського лідера-республіканця Дональда Трампа 6 січня після мітингу в Вашингтоні увірвалася в будівлю Капітолію, де в цей час відбувалася спільна сесія палат Конгресу США. Вони мали затвердити перемогу демократа Джо Байдена на виборах президента. У засіданні оголосили перерву, поліція Капітолія евакуювала членів Конгресу з будівлі. П'ятеро людей загинули, десятки заарештовані.