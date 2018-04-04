Facebook удалил 270 страниц российской "фабрики троллей"

Социальная сеть Facebook удалила более 270 страниц и аккаунтов, связанных с российским "Агентством интернет-исследований", известным как "фабрика троллей".

Как написал глава соцсети Марк Цукерберг, удаленные страницы были направлены на российских пользователей и русскоговорящую аудиторию в соседних с Россией странах, в том числе в Украине, Азербайджане и Узбекистане.

Некоторые из страниц, по данным Facebook, принадлежали новостным изданиям, но также управлялись российской "фабрикой троллей". В частности, одно из заблокированных изданий имело около миллиона подписчиков в фейсбуке и около 500 тысяч подписчиков в инстаграме.

Кроме этого Facebook пообещал в ближайшее время выпустить специальное приложение, позволяющее пользователю проверить, является ли он подписчиком связанных с "фабрикой троллей" аккаунтов.

"Большинство наших мер, принятых ранее против "Агентства интернет- исследований", были направлены против его вмешательства в зарубежные выборы. Сейчас мы удаляем их страницы, направленные на россиян. Это российское агентство неоднократно действовало при помощи обмана и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы не желаем видеть его в Facebook ни в одной части мира", - написал Цукерберг.

В сентябре 2017 года Facebook отчитался о выявлении и блокировке аккаунтов "фабрики троллей", которые могли повлиять на президентские выборы в США. По данным соцсети, "Агентство интернет-исследований" за два года потратило 100 тысяч долларов на покупку рекламы в Facebook. Посты "фабрики троллей" об американской политике в Facebook увидели 126 миллионов пользователей.

В феврале 2018 года Минюст США официально обвинил 13 сотрудников "Агентства интернет-исследований", включая его гендиректора Евгения Пригожина, во вмешательстве в американские выборы.

3 апреля о блокировке своих аккаунтов в Facebook и Instagram объявило Федеральное агентство новостей, которое связывают с "фабрикой троллей". Кроме того, были заблокированы страницы изданий "Невские новости", "Журналистская правда", "Экономика сегодня" и "Политика сегодня".