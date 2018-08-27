Facebook удалил основной аккаунт блогера Шария с 280 тыс. подписчиков

Facebook удалил основной аккаунт блогера Анатолия Шария, сообщила в соцсети 27 августа его супруга Ольга Шарий.

"У Анатолия Шария удалили основной аккаунт с 280 тыс. подписчиков. Без объяснения причин, без писем, без уведомлений. Это стоит расценивать как начало предвыборного сезона?" - написала она.

https://www.facebook.com/bondarenkoolyaa/posts/10215536238494059

При переходе на страницу facebook.com/anatolijsharij указано, что "контент сейчас недоступен".

С 2014 года Шарий ведет видеоблог, где критикует события в Украине после Евромайдана и действующую украинскую власть.

Он длительное время занимался журналистской деятельностью в Украине. После возбуждения против него уголовного дела уехал в ЕС и поселился в Литве, где получил статус беженца. Сейчас живет в Нидерландах.

В июле 2017 года нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что интернет-издание журналиста Анатолия Шария существует на деньги спецслужб Российской Федерации.

