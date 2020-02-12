Facebook удалил сеть аккаунтов спецслужб РФ, которая действовала в Украине

Компания Facebook нашла и ликвидировала сеть аккаунтов российских спецслужб, которая работала в Украине.

Об этом говорится в блоге Facebook.

"Сегодня мы удалили 78 учетных записей Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре учетные записи Instagram за нарушение нашей политики относительно иностранного вмешательства или вмешательства правительства. Эта деятельность происходит из России и сосредоточена прежде всего на Украине и соседних странах", - говорится в сообщении.

Люди, которые стояли за этой деятельностью, выдавали себя за местных, используя фейковые аккаунты.

Как отмечается, некоторые из этих людей представлялись журналистами и пытались связаться с политиками, общественными деятелями и журналистами.

Контент на страницах распространялся на русском, украинском и английском языках. В постах говорилось о местной политике, общественных деятелей, якобы утечках из Службы безопасности Украины, связанных с "этническим напряжением" в Крыму и падением "Боинга" MH17 на Донбассе.

"Хотя люди, стоявшие за этой сетью, пытались скрыть свою личность и с кем они координируют работу, наше расследование нашло ссылки на российские военные спецслужбы", - говорится в публикации компании.

Также Facebook приводит примеры содержания, размещенного на некоторых из этих страниц.

Как отмечается, компания удалила страницы и публикации других двух сетей - одна происходит из Ирана и сосредоточена преимущественно на США. Другая сеть возникла в Мьянме и Вьетнаме и ориентирована на аудиторию в Мьянме.

Как сообщал Укринформ, в прошлом году компания Facebook удалила три сети ботов, связанных с "фабрикой троллей" соратника Путина Евгения Пригожина, злоумышленная активность которых была направлена на страны Африки.