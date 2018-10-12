Facebook удалила более 60 аккаунтов российской компании за сбор данных о пользователях

Социальная сеть Facebook удалила несколько десятков учетных записей российской компании SocialDataHub, обвинив ее в незаконном сборе данных пользователей, сообщает Reuters. Как утверждает Facebook, SocialDataHub предоставляла аналитические услуги российскому правительству.

«В рамках наших усилий по усилению мер безопасности мы недавно удалили учетные записи SocialDataHub, потому что они занимались скрейпингом (технология получения данных из веб-страниц.— “Ъ”) пользовательской информации. Это является нарушением наших правил, и мы отключили более 66 учетных записей, профилей, страниц и приложений SocialDataHub. Мы думаем, что найдем и отключим еще больше»,— заявили в соцсети.

Как пишет Reuters, 9 октября SocialDataHub получила досудебную претензию от Facebook. В жалобе утверждается, что SocialDataHub помогает госслужбами идентифицировать людей, анализируя фотографии пользователей соцсетей. Facebook требует, чтобы SocialDataHub прекратила собирать пользовательские данные и до 12 октября представила отчет о данных, полученных компанией. Соцсеть также хочет получить информацию о том, кому передавались имеющиеся у SocialDataHub данные.

SocialDataHub была создана в 2015 году Артуром Хачуяном. Он сказал Reuters, что компания не нарушала никаких правил Facebook.

Всего Facebook заблокировала более 800 аккаунтов за спам и неподобающее поведение, говорится в блоге соцсети. Массовая блокировка была проведена в преддверии запланированных на ноябрь промежуточных выборов в Конгресс США.

