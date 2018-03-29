Facebook упростит пользователям контроль над персональными данными

Соцсеть изменит меню настроек приватности и введет новую функцию "Доступ к вашей информации".

Facebook в ближайшие недели упростит для пользователей возможность контролировать собственные персональные данные. Об этом 28 марта сообщили в блоге компании.

Соцсеть изменит меню настроек приватности, чтобы параметры безопасности аккаунта можно было менять с одной страницы, а не с почти 20 разных экранов, как это было раньше. Также пользователи будут видеть, к каким их данным могут получать доступ приложения, а к каким - нет.

Также соцсеть создала меню ссылок на установки приватности (Privacy Shortcuts) для контроля за собственными данными в несколько кликов. Здесь можно будет изменить уровень защиты аккаунта, например ввести двухфакторную аутентификацию или проверить, какая информация доступна другим пользователям.

Facebook введет новую функцию "Доступ к вашей информации" (Access Your Information), с помощью которой пользователь сможет отследить собственные посты, комментарии и историю поиска и стереть то, что он больше не хочет оставлять в открытом доступе.

19 марта газета The New York Times сообщила, что британская Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 миллионов пользователей, чтобы повлиять на выборы президента США. Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.

Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру разговор с главой Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз вмешивался в избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении, Чехии, Индии и Аргентине.

19-20 марта акции Facebook упали на 8%, а руководитель компании Марк Цукерберг потерял $6,7 млрд.

21 марта он пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для лучшей защиты личных данных пользователей. Цукерберг также выкупил рекламу в британских газетах, чтобы принести извинения за возможную утечку.

Из-за скандала свои профили из Facebook удалили компании Tesla и SpaceX, а также журнал Playboy.