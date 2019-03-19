Facebook ужесточает борьбу с фейками перед выборами в Европарламент

Facebook ужесточает правила по предотвращению распространения ложных новостей перед выборами в Европарламент, запланированными на 26 мая. Об этом сообщила одна из топ-менеджеров компании Тесса Лайонс, передает DW.

Компания намерена создать новый виртуальный ситуационный центр, куда будут подключаться сотрудники соцсети из разных офисов.

Так, Facebook по всему миру работает по вопросу ложных (фейковых) новостей с 43 организациями.

Соцсеть также планирует организовать круглосуточное сотрудничество разработчиков программ, специалистов по обработке данных и политических экспертов.

Сотрудники подобного центра смогут связываться с различными ведомствами, в том числе и в Германии, где одним из адресатов станет Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий.

Представительница Facebook уточнила, что количество людей, занятых в борьбе с фейковыми новостями, увеличится с 20 тыс. до 30 тыс.

Планируется, что новая структура Facebook продолжит работу и после выборов в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что в середине марта компания Facebook введет верификацию заказчиков политической рекламы и публично разместит базу данных украинской политагитации.