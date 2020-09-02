Facebook видалив російську мережу тролів, яка вербувала американців

У вівторок, 1 вересня, компанія Facebook оголосила про блокування мережі облікових записів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет- досліджень", яке також іменується "фабрикою тролів". Мережа використовувала облікові записи в соціальних мережах для розпалювання політичної ворожнечі в США після президентських виборів 2016 року.

Про це пише агентство Associated Press.

Люди, які стоять за акаунтами, наймали журналістів-фрілансерів, які "нічого не підозрювали", для публікації повідомлень англійською та арабською мовами, в основному орієнтованих на ліву аудиторію.

Діяльність мережі була зосереджена в США, Великобританії, Алжирі та Єгипті, а також в інших англомовних країнах і країнах Близького Сходу, Північної Африки.

Компанія заявила, що почала розслідування мережі на основі інформації ФБР про діяльність "фабрики тролів" поза Facebook. Мережа перебувала на ранній стадії розробки, зазначили в Facebook.

"Щоб уникнути виявлення, люди, які стоять за мережею, вербували американців для виконання своїх наказів як журналістів, так і в якості осіб, уповноважених купувати політичну рекламу у США", - йдеться в повідомленні.