Facebook видалив відео Трампа за брехню про коронавірус

Причиною стала публікація президента США Дональда Трампа відео, в якому він помилково стверджував, що діти "фактично невразливі перед COVID-19" під час виступу на телеканалі Fox News

Про це повідомили в The Guardian.

"Це відео містить помилкові твердження про те, що група людей невразлива перед COVID-19, що є порушенням нашої політики щодо шкідливої дезінформації", - заявив представник Facebook.

Водночас соціальна мережа Twitter тимчасово відключила можливість писати пости для аккаунта, який веде виборчу кампанію Трампа. Там також було опубліковано дане відео, пише CNN.

Як наголосили в соцмережі, повідомлення, яке містило інтерв'ю Дональда Трампа Fox News зі словами про те, що більшість дітей мають імунітет до коронавірусу, порушують наші правила.

"Власник облікового запису має видалити пост, якщо хоче й надалі писати в соціальній мережі", - заявили в Twitter.

Нагадаємо у травні 2020 року виник конфлікт президнта США Дональда Трампа з соцмережею Twitter.

Конфлікт виник через те, що 26 травня Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента Трампа як "недостовірне".

У відповідь Трамп звинуватив Twitter у "придушенні свободи слова".

Президент також зазначив, що хотів би закриття соцмережі, якби юристи знайшли для цього законні підстави.

Глава Білого дому також підписав спеціальний указ, завдяки якому соціальні мережі буде легше притягнути до відповідальності в суді.