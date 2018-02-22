Facebook внедряет объемные посты

Пользователи популярной социальной сети Facebook смогут публиковать 3D- посты в своей ленте новостей. Об этом сообщила компания через свой официальный блог. Разработчики пообещали, что пользователи получат возможность видеть цифровой объект со всех сторон.

Недавно была внедрена технология 3D, позволяющая создавать объемны посты. Пользователи смогут поворачивать цифровой объект, изображенный на фото, и взаимодействовать с ним. Такие посты мгновенно откликаются на касание, клики и на пролистывание. Технология буквально "выталкивает" посты из экрана сообщает Лига Бизнес.

Ко всему прочему 3D-посты поддерживают и передают текстуру, настройки освещения и рендер.

Напомним, что ранее Facebook изменил приоритетность отображения публикаций в новостной ленте. Теперь в первую очередь пользователи будут видеть посты от близких людей и друзей. Также социальная сеть внедрила возможность оценки качества новостей и достоверности их источника.