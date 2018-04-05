Facebook вводит новые ограничения из-за скандала с утечкой данных

Для приложений будет запрещен доступ к информации, которая касается религиозных и политических взглядов пользователей

Соцсеть Facebook, которая оказалась замешана в крупном скандале с утечкой персональных данных пользователей, вводит новые ограничения. Теперь доступ сторонних приложений к данным пользователей, которыми те делятся в событиях и группах, будет ограничен.

Такое решение приняло руководство Facebook и сообщило об этом в своем блоге.

"С сегодняшнего дня приложения, использующие программный интерфейс Facebook (API), не смогут получить доступ к списку гостей или сообщения в группе события. В будущем лишь приложения, которые мы подтверждаем и которые согласились со строгими правилами будут получать доступ к событию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аналогичная мера будет также распространена на группы, в которые входят пользователи. Кроме того, для приложений будет запрещен доступ к информации, которая касается религиозных и политических взглядов пользователей, статуса их отношений, списка друзей и прочих личных данных.

Ранее сообщалось, что Facebook заблокировал появление новых приложений из- за скандала. Представители соцсети отметили, что планируют показывать пользователям информацию, которую собирают приложения в соцсети.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про утечку данных в Facebook: как не стать жертвой кражи персональных данных. Тесты на интеллект, сходство с кинозвездой, животным или растением, которые часто попадаются в соцсетях - не просто невинное развлечение.

Между тем Цукерберг был вызван в парламентский комитет Великобритании для дачи показаний об использовании персональных данных.

Напомним, президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что в парламенте будет проведено тщательное расследование о массовом злоупотреблении данными Facebook в политических целях

Ранее Цукерберг извинился за масштабную утечку данных:

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