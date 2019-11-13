Facebook запускает систему электронных платежей

Facebook запускает сервис электронных платежей Facebook Pay. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что через систему платежей пользователи соцсети смогут жертвовать на благотворительность, делать покупки в игровых приложениях, приобретать билеты на мероприятия, а также проводить индивидуальные платежи и переводить деньги для страниц и компаний в Facebook Marketplace.

На этой неделе сервис будет доступен для пользователей Facebook и Messenger в США.

Компания обещает, что со временем сделает Facebook Pay доступным для большего количества пользователей и расширит число площадок, где он используется, добавив туда Instagram и WhatsApp.

В Facebook указали, что система поддерживает большинство кредитных и дебетовых карт, а также PayPal. Подчеркивается, что сервис обеспечит безопасность и надежную защиту платежной информации.

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