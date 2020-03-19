Facebook змінює підхід до видачі контенту про коронавірус

Компанія Facebook заявила, що помістить "авторитетний" контент про коронавірус у верхню частину новинних стрічок, намагаючись задовольняти потреби користувачів на тлі зростаючого використання соціальної мережі і зупинити потік дезінформації на своїй платформі і в сервісі обміну повідомленнями WhatsApp. Про це УНН повідомляє з посиланням на AFP.

Провідна соціальна мережа заявила, що майже подвоїла ємність сервера для забезпечення роботи WhatsApp, оскільки люди, що перебувають в ізоляції, здійснюють більше голосових і відеодзвінків за допомогою популярної служби обміну повідомленнями.

Facebook також пожертвував 1 мільйон доларів Міжнародній мережі з перевірки фактів, щоб розширити присутність місцевих верифікаторів фактів і приборкати дезінформацію в WhatsApp, сказав глава відділу охорони здоров'я Facebook Кан Сін Чжун.

"Команди старанно працюють, щоб забезпечити безперебійну роботу всіх сервісів, тому що в цей час люди хочуть залишатися на зв'язку", - прокоментував виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг.

У межах зусиль, спрямованих на те, щоб стати джерелом достовірної інформації про ситуацію з коронавірусом, Facebook запускає інформаційний центр, який буде відображатися у верхній частині новинних стрічок в соціальній мережі.

Інформаційний центр був створений у співпраці з організаціями охорони здоров'я та буде розгорнуто в США і Європі з планами розширення в інші місця.

"Наша мета - надати достовірну інформацію всім, хто користується нашими послугами", - сказав Цукерберг.

За словами Цукерберга, у центрі буде відображатися контент, наданий експертами у сфері охорони здоров'я, знаменитостями, вченими та іншими фахівцями, в якому пропонуються способи зниження ризику інфікування коронавірусом, наприклад, щодо серйозного ставлення до соціального дистанціювання.