Файлообменник EX.UA возобновил работу на новом домене

Украинский ресурс-файлообменник ЕX.UA перезапустился на новом домене, говорится в сообщении компании.

В пресс-службе отметили, что сервис EX-файлы перезапущен на домене FEX.NET (File EXchange Network).

"Он реализован на принципиально новой технологической платформе, что обеспечит дополнительное удобство использования", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что для первых 100 тысяч украинских пользователей, ожидаемая цена хранения информации составит 1 доллар за 1ТБ в месяц.

"Все владельцы почтовых ящиков EX.UA получат дополнительное расширение на домене FEX.NET c тем же логином и паролем доступа", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, 16 ноября файлообменник ЕX.UA объявил о прекращении работы из-за нового закона "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Отметим, данный закон так и не был подписан президентом Петром Порошенко.