"Факти ICTV" об'єднуються з ООН та ВООЗ, що спростовувати фейки про коронавірус

Команда "Фактів ICTV" розпочала співпрацю з ООН та її організаціями, в тому числі ВООЗ..

У серії спільних матеріалів журналісти спростують найпопулярніші міфи, конспірологічні теорії та решту фейків. Також у замітках та зручних інфографіках вони дадуть загальні поради, як вберегти себе від COVID-19 та впоратися зі стресом під час пандемії.

"Нам важливо доносити інтернет-користувачам лише верифіковану інформацію. У світі, де так багато фейків - українці мають опиратися лише на факти. Саме тому ми звернулися до ООН щодо співпраці, щоб оперативно надавати інформацію, якій можна довіряти і розміщувати на нашому інтернет-ресурсі. Наскільки мені відомо, ми першими серед українських ЗМІ започаткували таку співпрацю", - прокоментувала директорка департаменту інтернет-проектів ICTV Ольга Тищук.

Всі матеріали з серії будуть маркуватись логотипом ООН, щоб читачі одразу розпізнавали перевірену інформацію. Перший матеріал про вплив COVID-19 на вагітність вже можна прочитати на сайті.

Нагадаємо, в Україні вже відкрили сайт "По той бік пандемії", де зібрали фейки про коронавірус. Волонтерська ініціатива об'єднала журналістів, аналітиків та фактчекерів редакцій "По той бік новин", "БезБрехні", "Наші гроші. Львів", "Кавун.City", "Букви", а також незалежних фахівців- аналітиків з України та Німеччини.

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