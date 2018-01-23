Фильм об оперном певце-добровольце Слипаке везут в премьерный тур (видео)

"Миф" сначала покажут по городам Украины, а потом в Киеве.
Василий Слипак
Фото: Youtube/стопкадр из официального трейлера
26-го января начинается премьерный тур фильма "МИФ" по городам Украины. Об этом сообщает Госагентство по вопросам кино.
"МІФ" - новый фильм авторов докленты "Добровольці Божої Чоти" Леонида Кантера и Ивана Ясния - рассказывает историю жизни Василия Слипака - оперного певца с мировым именем и уникальным голосом, который 19 лет жил и работал во Франции. С началом боевых действий на востоке Украины он записался в добровольцы. Погиб во время выполнения боевого задания от пули снайпера.
В фильме переплетается видео и концерты певца. Также есть анимационные вставки, которые создал карикатурист Юрий Журавель.
На премьерах в 19-х украинских кинотеатрах будут присутствовать режиссеры фильма - Леонид Кантер и Иван Ясний.
Расписание премьерных показов и встреч авторов со зрителями:
26 января 19:00 - Чернигов, Multiplexo
27 января 12:00 - Сумы, Планета Кино
o 27 января 19:00 - Харьков, Планета Кино
o 27 января 19:00 - Черкассы, Multiplex
o 28 января 19:00 - Днепр, Multiplex
o 28 января 19:00 - Полтава, Multiplex
o 29 января, 19:00 - Запорожье, к / т Довженко
o 29 января 19:00 - Кривой Рог, Multiplex
o 30 января 19:00 - Мариуполь, Multiplex
o 30 января 19:00 - Николаев, Multiplex
o 31 января 19:00 - Винница, к / т "Родина"
o 31 января 19:00 - Херсон, Multiplex
o 1 февраля 19:00 - Одесса, Планета Кино Таирова
o 1 февраля 19:00 - Тернополь, Дворец Кино
o 2 февраля 19:00 - Ивано-Франковск, к / т "Люмьер"
o 2 февраля 19:00 - Ровно, кинотеатр "Украина"
o 3 февраля 19:00 - Львов, Планета Кино в ТРЦ "Форум Львов"
o 4 февраля 19:00 - Житомир, Multiplex
o 8 февраля 19:00 - Киев, к / т "Украина"