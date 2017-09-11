Фильм с Ванессой Паради об Украине выдвинули на "Оскар"

Картину "Иней" выдвинут от Литвы.

Фильм с участием французской звезды кино Ванессой Паради, снятый при участии Украины, выдвинут на "Оскар" от Литвы. Об этом сообщил продюсер картины Владимир Филиппов в соцсети.

"Иней"литовского режиссера Шарунаса Бартаса рассказывает о событиях в зоне АТО на Донбассе, картина является совместным производством Франции, Литвы, Украины и Польши. Ванесса Паради играет в фильме военного корреспондента, который приехал в Украину.

С 5 октября "Иней" можно будет увидеть в украинском кинопрокате.

Напомним, прошлой зимой Ванессу Паради, снимающуюся в фильме "Иней", заметили на киевских улицах.