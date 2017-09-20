Forbes составил рейтинг величайших бизнес-умов

Американская версия журнала Forbes составила рейтинг ста величайших бизнес- умов современности, передает Прайм.



По мнению составителя списка "предпринимателей, визионеров и пророков капитализма", оказавших влияние на весь современный мир, Достойный представитель этого топ-100 - действующий президент США Дональд Трамп, глава и владелец Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, основатель компании по производству электрокаров Tesla и основатель космической компании SpaceX Илон Маск.

Свое место в списке величайших бизнес-умов нашли глава и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, создатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг, разработчик и основатель компании Google Сергей Брин.

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От музыкальной индустрии в список вошли "голос поколения" сэр Пол Маккартни и "хип-хоп магнат" Шон Комбс (известный как Puff Daddy). От модной индустрии - Джорджио Армани, от медиа - основатель CNN Тед Тернер.