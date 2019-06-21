"Формат телеканалу ZIK піде у бік проросійських "112" і NewsOne"

Зі зміною влади в Україні проросійські сили перейшли у відкриту атаку. Найбільш очевидно проявляється вона на інформаційному фронті.

Піднімають голову противники декомунізації. Оживилися противники Української помісної православної церкви. Звучать заклики до скасування мовного закону, відміни мовних квот на телебаченні, радіо. Нав'язується думка про необхідність зняти заборону на гастролі російських артистів, трансляцію кінотелепродукції виробництва країни-агресора, яка пропагує "русскій мір". Уже бракує державних фінансів для зйомок українського кіно... Врешті-решт, п'ята колона Кремля в Україні озброюється потужними медіа-інструментами, через які планує промивати мізки українцям...

Крім "Інтера", московські пропагандистські тези озвучуються в ефірі телеканалів NewsОne, "112", які минулого року придбав народний депутат від "Опозиційного блоку" Тарас Козак, соратник Віктора Медведчука, кума російського президента Путіна. І ось у Козака нове поповнення - купив ще й телеканал ZIK і однойменний сайт, які зародилися у Львові.

Медіа-експерти переконані: Козак - лише підставна фігура на політичній шахівниці. Гроші на гуртову купівлю медіа дає не цей "пішак", а значно впливовіші "ферзі", про місце перебування яких і прізвища можна здогадуватися. Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що "захоплення і окупація українського інформаційного простору є не менш небезпечною, ніж російська окупація частини Донбасу і Криму".

Народні депутати від "Народного фронту" закликали президента негайно скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України з цього питання. Антимонопольний комітет України уже перевіряє, чи не порушено закон внаслідок цієї політично-бізнесової оборудки. Через "світоглядну несумісність" із новим господарем з телеканалу ZIK пішли його гендиректор Ігор Туркевич, керівник департаменту виробництва власних програм Ольга Мовчан, шеф-редактор новин Роман Недзельський, провідні телеведучі Сергій Рахманін, Вахтанг Кіпіані, Тетяна Даниленко. Остап Дроздов сказав, що припиняє випуск своїх програм, "допоки нове керівництво не озвучить своєї редакційної політики" щодо цих програм.

Про свою відставку заявила головний редактор інформаційної агенції ZIK Тетяна Вергелес. "Тарас Козак, поплічник кума Путіна, став власником ZIKу. Не бачу жодної можливості продовжувати тут роботу. Дуже не хочеться, щоб на репутації українського телеканалу медведчуки торували собі шлях до влади. Сумно", - заявила Ольга Мовчан.

Ще жорсткіше висловився Вахтанг Кіпіані, який за шість років роботи на ZIKу підготував пів тисячі ексклюзивних випусків "Історичної правди". "Медведчук - це ворог моєї країни, вбивця і минулого, і майбутнього", - сказав телепубліцист-історик. А ось уривок пристрасного блогу Тетяни Даниленко: "Останнім часом російські федеральні канали цитували ZIK, називаючи його "бандерівським каналом". "Ополченцы", газ і медіа грають ту саму роль, що й "Град", "Смерч", "Торнадо". Тільки медіа-зброя підступніша. Вона вбиває всіх зразу...".

На ZIK уже десантували новий менеджмент. Значна частина його пройшла обкатку на інших медіа-ресурсах Медведчука. Гендиректором стала колишній керівник "Інтер медіа продакшн" Наталія Вітрук, генпродюсером - Олексій Семенов, за плечима якого праця на "112″ і NewsОne, шеф-редактором - колишня випусковий редактор NewsОne Дарія Гордійко. "Об'єднання заради України" - ось основний меседж концепції каналу. І ми постараємося наповнити його цими прекрасними почуттями - любов'ю і турботою про всіх людей великої країни", - пафосно заявив Семенов.

Його сентенції нагадують гасла одіозного проросійського політика, якого називають тіньовим власником "112", NewsОne. А тепер уже й ZIKу. Після продажу цього каналу з'явилася інформація, що Медведчук і Ко кинули оком ще й на телеканали "5" (пов'язують з Петром Порошенком) і "Перший", які доносять альтернативну до проросійських каналів інформацію. Але досвідчені журналісти одразу розкусили, що це - інформаційні вкидання, фейки, аби відволікти увагу суспільства від резонансного продажу ZIKу.

Згодом керівництво цих "кнопок" заперечило можливий продаж каналів одіозному куму Путіну. Власник "Першого" Володимир Макеєнко заявив: "Канал "Прямий" нікому не продам! Хочу заспокоїти співробітників телеканалу і розчарувати опонентів. Телеканал встиг завоювати довіру глядача і обстоює розвиток демократичних процесів у країні. Тому навіть мови не може бути про продаж телеканалу... В умовах загрози інформаційній безпеці готовий розглянути питання купівлі таких каналів, як "112" і ZIK".

P. S. Згідно з поданою декларацією про доходи, за придбаний у жовтні 2018 року канал NewsOne, а також за телеканал "112" (купив у грудні того ж року) народний депутат Тарас Козак заплатив близько 4 млн доларів. Аналітики прогнозують, що половину цієї суми Козак міг викласти Димінському за ZIK.

Коментар для "ВЗ"

"Будуть гнати медведчуківську джинсу..."

Отар Довженко, медіа-експерт

- Як зміниться редакційна політика телеканалу і сайту ZIK з приходом нового власника?

- Ця політика вже почала змінюватися. Не допустили повтору програми Тетяни Даниленко з критикою Медведчука. Оголосили про старт проекту Василя Апасова, відверто проросійського персонажа, якого, радше, можна назвати політичним комунікатором, ніж журналістом. Формат каналу буде рухатися у бік "112" і NewsOne. Медведчук просуває проросійський порядок денний, і його менеджери не переймаються імітацією балансу та плюралізму (про це Олексій Семенов говорить прямим текстом). Щодо сайту, то там будуть гнати медведчуківську джинсу.

- Чи справді ці ресурси стануть пропагандистськими інструментами кума Путіна?

- Ресурси, якими володіє Медведчук, є чи не головними інструментами поширення в Україні кремлівської пропаганди. Про це свідчить наш моніторинг уже не перший рік. В ефірі "112" і NewsOne озвучують ті самі тези, що в російських політичних ток-шоу. Але зараз їхня головна мета - просувати "Опозиційну платформу - За життя" та "план Медведчука", який передбачає повернення України в зону російського впливу.

- Чому колишній власник ZIKу Петро Димінський, який раніше позиціонував себе "українським патріотом", зважився на цей торг? Чому не запропонував ZІК іншим багатим людям, але з проукраїнськими поглядами?

- Я особисто не знаю Петра Димінського, але з того, що мені про нього відомо, не маю жодних підстав вважати його патріотом. Спричинивши смертельну ДТП, він утік за кордон і заявив про "політичні переслідування", хоча давно не займався політикою. Перед президентськими виборами його канал відбілював Семочка і Гладковського. Думаю, Димінський шукав спосіб викрутитися, зам'яти кримінальну справу і повернутися хоча б до частини свого бізнесу. А ZIK і так відгодовував на продаж - ось і продав... З іншого боку, Олексій Братущак з Інституту масової інформації, який раніше працював на ZIKу, стверджує, що Медведчук мав вплив на канал іще торік.

Іншим покупцям Димінський не запропонував канал, думаю, тому, що вони не заплатили б. ZIK - досить малоефективний медіа-ресурс. За гроші, які Медведчук заплатив за цей канал і ще вкладе у його оновлення і розкрутку, можна купити багато рекламного часу та замовних матеріалів у популярних ЗМІ. Рейтинг ZIKу дуже скромний. Дивиться його та сама аудиторія, що й інші інформаційні канали. Хіба що присутність в ефірі у Львові є певною перевагою. - Скільки Козак-Медведчук могли заплатити за ZIK? - Не уявляю. Ринкових цін на телеканали в Україні немає, оскільки телеканал - апріорі збитковий проект. І не факт, що розрахунок відбувався лише грішми. Можливо, в ціну входили якісь домовленості з владою про безпеку Димінського.

Іван Фаріон

Високий Замок

http://www.wz.lviv.ua/