Фотография с кажущейся красной клубникой удивила пользователей соцсетей

Профессор психологии университета Ритсумейкан из японского Киото Акиёси Китаока опубликовал оптическую иллюзию с клубникой, сообщает Motherboard.
При просмотре фотографии кажется, что клубника красного цвета, как и должно быть. Тем не менее на самом деле на фотографии нет красных пикселей, а клубника на самом деле из серых оттенков.
Matt Lieberman @social_brains
This picture has NO red pixels. Great demo of color constancy (ht Akiyoshi Kitaoka)7:40 AM - 27 Feb 2017
В доказательство этих слов другой пользователь твиттера изолировал самые «красные» цвета на изображении в виде квадратов на белом фоне.
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Carson Mell @carsonmell
@social_brains I isolated a few of the colors that appear most "red" in the strawberries and put them on the white background to the right.5:04 AM - 28 Feb 2017
Примерно два года назад похожая иллюзия с цветом платья разделила пользователей интернета. Одни видели бело-золотое платье, а другие — черно-синее.
Как отмечают специалисты, причиной подобных оптических иллюзий могут быть особенности интерпретации цвета мозгом человека в зависимости от освещения. Эффект схож с тем, который возникает в знаменитой иллюзии с тенью на шахматной доске.