Фотография с кажущейся красной клубникой удивила пользователей соцсетей

Профессор психологии университета Ритсумейкан из японского Киото Акиёси Китаока опубликовал оптическую иллюзию с клубникой, сообщает Motherboard.

При просмотре фотографии кажется, что клубника красного цвета, как и должно быть. Тем не менее на самом деле на фотографии нет красных пикселей, а клубника на самом деле из серых оттенков.

This picture has NO red pixels. Great demo of color constancy (ht Akiyoshi Kitaoka)

В доказательство этих слов другой пользователь твиттера изолировал самые «красные» цвета на изображении в виде квадратов на белом фоне.

I isolated a few of the colors that appear most "red" in the strawberries and put them on the white background to the right.

Примерно два года назад похожая иллюзия с цветом платья разделила пользователей интернета. Одни видели бело-золотое платье, а другие — черно-синее.

Как отмечают специалисты, причиной подобных оптических иллюзий могут быть особенности интерпретации цвета мозгом человека в зависимости от освещения. Эффект схож с тем, который возникает в знаменитой иллюзии с тенью на шахматной доске.