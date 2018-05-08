Фрагмент концерта на "Интере" к 9 мая вызвал резонанс в сети

Обнародованные отрывки концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал "Интер", вызвал критику пользователей интернета из-за слов ведущих о переименовании улиц в Украине "именами фашистских преступников". Об этом пишет Радио Свобода.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память", - говорит на обнародованном отрывке ведущая Анастасия Даугуле.

"И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - отвечает ведущий Андрей Доманский.

"И пусть нам порой кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так. Нас - много, нас - сотни в этом зале и миллионы у экранов телевизоров... Это мы 9 мая приносим цветы к вечному огню, это мы ежегодно восстанавливаем памятники воинам, погибшим в войне с фашизмом", - говорят дальше ведущие.

Напомним, 4 сентября 2016 в здании телеканала "Интер" на ул. Щусева в Киеве произошел пожар. У центрального офиса "Интера" несколько ветеранских организаций начали акцию блокирования телеканала. Участники мероприятия называли "Интер" "агентом Кремля".

На телеканале заявили, что пожар произошел в результате вооруженного нападения.

По данным ГосЧС, здание телеканала пытались поджечь дважды. В ходе спасательных работ с крыши здания были эвакуированы 25 человек.