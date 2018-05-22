Где и когда смотреть финал Лиги чемпионов Реал - Ливерпуль

В субботу состоится финал Лиги чемпионов сезона 2018/19, в котором сойдутся мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Два самых титулованных клуба в европейском футболе встречаются в финале Лиги чемпионов УЕФА на стадионе "Олимпийский" в Киеве. "Реал" может выиграть Кубок чемпионов в 13-й раз и в третий подряд. "Ливерпуль" дошел до финала впервые за 11 лет и может завоевать трофей в шестой раз.

26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится финал Лиги чемпионов 2017- 2018, в котором встретятся испанский "Реал" и английский "Ливерпуль".

Финал Лиги чемпионов 2018/19

Киев, Украина. НСК "Олимпийский"

21:45 Реал - Ливерпуль Футбол 1 Украина

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Ливерпуль". Начало встречи - в 21.45.

Прямую трансляцию финала Лиги чемпионов в Украине можно будет посмотреть на телеканалах "Футбол 1" и "Украина". В России встречу в прямом эфире будут транслировать "Матч ТВ", а также "Матч! Футбол 1".

В последний раз команды пересекались на групповом этапе турнира в сезоне 2014/2015. Тогда "Реал" одержал две "сухие" победы - 3:0 дома и 1:0 на выезде.

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