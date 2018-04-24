Гендиректор Google получит от компании $380 млн

Генеральный директор Google Сундар Пичай должен получить на этой неделе вознаграждение, предусмотренное в обмен на 353 939 ограниченных акций, срок которых истекает в среду. На прошлой неделе их стоимость составляла примерно $380 млн. Таким образом, это будет одна из крупнейших за последние годы выплат, сделанных публичной компанией своему топ-менеджеру.

По данным агентства Bloomberg, в 2016 году гендиректоры компаний, входящих в индекс S&P 500, заработали в среднем $16,2 млн от реализации акций. Среди представителей ИТ-сферы больше всего на акциях заработал Марк Цукерберг, который получил $2,28 млрд, когда реализовал 60 млн опционов в рамках первичного размещения акций Facebook в августе 2012 года. Через несколько месяцев за счет ограниченных акций $822 млн получила операционный директор социальной сети Шерил Сандберг. Илон Маск благодаря реализации 6,71 млн опционов, у которых истекал срок, заработал $1,34 млрд.

Кирилл Сарханянц