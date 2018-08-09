Генеральный директор "1+1" отреагировал на скандал вокруг Оксаны Марченко

Журналисты ТСН объявили протест в связи с вероятным появлением Оксаны Марченко в проекте "Танці з зірками" на канале "1+1".

Ситуацию прокомментировал генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

Об этом написала журналист Наталья Лигачева в соцсети Facebook.

"Мы неоднократно заявляли, что работа служб информации в "1 + 1 медиа" строится исключительно на принципах редакционной свободы и беспристрастности. Журналисты имеют право выражать свое мнение в том числе и по поводу решений канала. Однако, хотел бы отметить, что в проекте "Танцы со звездами" принимают участие самые яркие звезды украинского шоу-бизнеса, независимо от их политических взглядов и убеждений", - отметил Ткаченко.

"Как показывают результаты исследований, среди тех, кого было бы интересно увидеть зрителям на паркете - в том числе, и Оксана Марченко. Уверены, среди 14 пар участников каждый сможет найти себе фаворитов", - заявил он.

Оксана Марченко является женой Виктора Медведчука. Их дочь Дарья - крестница Владимира Путина и Светланы Медведевой - жены бывшего президента РФ Дмитрия Медведева. Источник: Styler

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