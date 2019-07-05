Геращенко, "потроллив" Офис Зеленского, сама перепутала столицу (скриншот)

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко хотела упрекнуть пресс-службу президента Владимира Зеленского за незнание столиц после того, как его пресс-служба назвала столицей Канады Торонто вместо Оттавы. На своей странице в Facebook Геращенко начала перечислять столицы других стран, но при этом сама оконфузилась.

Она назвала столицей Нидерландов Гаагу вместо Амстердама. Затем вице-спикер отредактировала свой пост.

"На всякий случай, ликбез. Столица Турции - Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов - Гаага, а не Амстердам. Столица США - Вашингтон, а не Нью - Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо", - написала она.

Пользователи сети заметили ошибку и написали об этом в комментариях. Затем Геращенко удалила слова о Нидерландах и признала свою ошибку.

"P. S. Столица Нидерландов - Амстердам. Правительство и королевская резиденция - в Гааге. Как и международные суды. Признаю опечатку. Хороший повод всем вспомнить географию", - написала вице-спикер ВР.

Отметим, В пресс-службе президента вскоре исправили ошибку, заменив формулировку "столица Канады" на "столица провинции Онтарио".

Напомним, президент Украины Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Во вторник он провел ряд встреч, в частности - с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

По материалам УНИАН, Корреспондент.net