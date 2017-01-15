Главарь "ДНР" приказал глушить "Украинское радио" на оккупированных территориях

Главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил, что будет глушить вещание "Украинского радио" на оккупированных территориях. Он сказал об этом на "пресс-конференции" 14 января.

Об этом сообщают "Новости Донбасса", со ссылкой на ресурсы сепаратистов.

"Да, я знаю об этой проблеме. В Часов Яр находится эта станция, которая будет вещать на нашу территорию. На сегодняшний день, если вы включите приемник, мы можем поймать любую, в том числе и на украинском языке. По большому счету мы уже 2 года живем с вещанием украинского радио", - сказал Захарченко.

В то же время главарь "ДНР" заявил, что отдал "приказ" подготовить решение, которое позволит глушить частоту "Украинского радио".

"Особой проблемы в этом не вижу. Но все равно дал приказ, чтобы подготовили решение техническое, которое позволяет именно это радио на этой частоте глушить", - процитировало его издание.

Напомним, Нацсовет сообщил, что на оккупированных территориях Донбасса будет вещать Украинское радио. Это стало возможным, благодаря принятому 12 января решению Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания выдать "Украинскому радио" (Национальной телекомпании Украины) разрешение на временное вещание в городе Часов Яр Донецкой области на частоте 873 кГц с мощностью 50 кВт.

Для жителей подконтрольных и оккупированных территорий будут транслироваться информационные программы "Украинского радио", а также передачи созданные совместно с "Голосом Донбасса", "Радио Свобода".