Глобальный сбой в Google: сервисы Youtube, Google Drive и Gmail заработали

Сегодня, 14 декабря, в работе многих сервисов Google возник масштабный сбой. Пользователи разных стран сообщили об ошибке сервера при попытке получить доступ к аккаунтам.

Сейчас Youtube и Gmail и Google-Диск заработали.

По данным СМИ, в YouTube пока не знают, что могло вызвать масштабный сбой.

"Нам известно, что у многих из вас сейчас возникают проблемы с доступом к YouTube - наша команда знает и изучает это. Мы сообщим вам, как только у нас появятся новые новости", - говорится в сообщении YouTube.

Проблема в основному торкнулася європейського регіону (включаючи Україну), а також східного узбережжя США, Японії, Австралії та Малайзії.