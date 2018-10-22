Gmail и GoogleMaps станут платными

Производителям устройств придется платить за возможность использования популярных сервисов Google

После того как власти Евросоюза запретили Google навязывать производителям смартфонов собственный поиск и браузер Chrome в качестве установленных по умолчанию, компания была вынуждена изменить условия лицензирования.

Как пишет Российская газета, после того как компания не может нагружать новые Android-смартфоны собственными браузером и поиском, производителям устройств придется платить за возможность использования популярных сервисов Google, таких как Play Market, Maps, Gmail и других. Нововведение коснется лишь тех устройств, которые будут продаваться в странах, входящих в Европейскую экономическую зону.

Google придумает альтернативу URL-адресам Социальную сеть Google+ решено закрыть для индивидуальных пользователей из- за трудностей техподдержки и чрезвычайно низкой популярности. Кроме того, стало известно об уязвимости Google+, которая могла затронуть данные более чем 500 тыс. пользовательских аккаунтов.

Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к скрытым данным пользовательских профилей в течение 3 лет.

Ошибку обнаружили и ликвидировали в ходе внутреннего расследования. Google ранее не раскрывала информацию о возможной утечке из опасений внимания регуляторов и ущерба репутации.