Google больше не будет следить за почтой.

Google откажется от практики сканирования и анализа корреспонденции пользователей Gmail для дальнейшей рассылки целевой рекламы.

С 2004 года, когда Google запустила собственный почтовый сервис, компания использовала его для распространения рекламных сообщений согласно предпочтений пользователей. Раньше от этого были защищены корпоративные клиенты — компании, использующие платный набор облачных сервисов Google под общим названием G Suite (Gmail, Google Disk, Calendar и другие). Теперь это преимущество получат и индивидуальные пользователи, которых насчитывается уже около 1,2 млрд человек, - сообщает Tehnot.

Однако конфиденциальность Gmail вряд ли полностью оградит пользователей сервиса от целевых рекламных сообщений. В распоряжении Google всё еще остается история поиска, просмотры на YouTube и активность в браузере Chrome, а этого более чем достаточно для анализа предпочтений пользователей.

Сейчас облачные сервисы G Suite жёстко конкурируют с аналогичными услугами от таких гигантов рынка, как Microsoft и Amazon. Своим последним решением в Google надеяться привлечь новых клиентов, ведь теперь приватность их почтового ящика никоим образом не нарушается.