Google Chrome объявил войну расширениям для майнинга

2 апреля Google запретила добавление майнинг приложений в Chrome Web Store, а до лета планирует удалить из сервиса все уже существующие

Компания Google запретит добавление в Chrome Web Store новые расширения для майнинга криптовалюты, а также удалит все существующие продукты. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на микроблог компании.

Сообщается, что за последние несколько месяцев увеличилось количество расширений, которые внешне предлагают полезные функции, но в себе имеют скрипты для майнинга криптовалюты Monero.

Они работают в фоновом режиме и негативно влияют на общую производительность компьютера, а также потребление электроэнергии, отмечают в компании.

В связи с этим с 2 апреля 2018 года Google ввела запрет на добавление любых приложений для майнинга, а до конца июня 2018-го планирует удалить из Chrome Web Store все уже существующие расширения.

В тоже время ограничения не будут касаться расширений, связанных с технологией блокчейн и не касаются майнинга.

Ранее сообщалось, что новый вирус-майнер атаковал Android-устройства для добычи криптовалюты Monero.