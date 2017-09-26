Google Chrome оказался самым надежным браузером - эксперты

В США прошел ежегодный турнир Pwn2Own, в рамках которого эксперты тестируют надежность самых популярных в мире браузеров и ПО. Исследование провели сотрудники немецкой компании X41 D-Sec, специализирующейся на безопасности личных данных пользователей. Об этом пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

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По итогам тестов на разные способы взлома, наиболее безопасным браузером назван Google Chrome.

В свою очередь специалисты Google Project Zero провели свое исследование. Они проверили пять браузеров на число ошибок в интерфейсе DOM.

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По данным тестов, больше всего уязвимостей выявлено в браузере Safari, наименьшее - в Chrome.

Как отмечается в сообщении Google Project Zero, исследование проводилось с помощью специальной утилиты Domato.

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Эксперты Google предоставили копии Domato о найденных ошибках разработчикам браузеров.