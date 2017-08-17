Google купил белорусский стартап под названием AIMatter

Мировой IT-гигант Google приобрел AIMatter - стартап, основанный в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журнал TechCrunch.

Сфера деятельности AIMatter - разработка компьютерного "зрения", которое позволяет машинам "видеть" и обрабатывать изображения как это делают люди.

Как пишет журнал, Google купил белорусский стартап на этой неделе, чтобы помочь своим усилиям в этой сфере.

AIMatter создал основанную на нейронных сетях платформу искусственного интеллекта и набор средств разработки для быстрого распознавания и обработки изображений.

А технологии эти воплотились в мобильном приложении для редактирования фото и видео под названием Fabby.

Условия, на которых совершена сделка, не разглашаются. Но, как дает понять TechCrunch, приложение Fabby, скачанное уже более 2 млн раз, продолжит свою работу.

Большинство же из 25 членов команды AIMatter присоединятся к Google.

Как пишет журнал, на стартап работали люди в Минске, области залива Сан- Франциско и Цюрихе. Пока неизвестно, переедут ли они куда-либо и что еще они будут делать для Google.

Журналисты напоминают, что ранее Fabb yпривлек около 2 млн долларов от фонда Haxus, сооснователем которого является Юрий Гурский, а также от Юрия Мельничека и Андрея Кулика.

Последний из них является в AIMatter руководителем, поясняет TechCrunch.

Среди возможностей, которыми обладает Fabby, - отделение контуров лица человека от фона, определение пола, изменение цвета волос, нанесение цифрового макияжа.

Источник: Myfin.by