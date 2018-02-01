Google может предсказывать возможную задержку авиарейса

Сервис «Google.Авиабилеты» с помощью искусственного интеллекта способен прогнозировать вероятные задержки рейсов и уведомлять об этом пользователей, сообщается в блоге Engadget. Разработанный сервисом алгоритм рассчитывает возможность задержки рейса с учетом прошлых отклонений от расписания. Если вероятность опоздания будет не менее 80%, то пользователя оповестят об этом.

При этом в Google отмечают, что в аэропорт надо приезжать вовремя вне зависимости от уведомлений. Новый алгоритм также будет уведомлять о всех дополнительных услугах, за которые на рейсах взимается плата. Пока эта функция доступна лишь для клиентов американских перевозчиков American, Delta и United Airlines.