Google может выпустить ноутбук с двумя операционными системами - СМИ

Компания Google работает над режимом Alt OS для своих ноутбуков, который позволит запускать на них сразу две операционных системы. Как сообщает Slash Gear, режим будет аналогом Boot Camp от Apple, который позволяет запускать Windows 10 на компьютерах компании.

Отмечается, что намеки на внедрение подобного режима в новом Pixelbook были сделаны инженерами, которые заявили о важных изменениях в Chrome OS. Вместе с тем, внедрение режима Alt OS потребует минимум 40 гигабайтов хранилища: 10 гигабайтов для Chrome OS и 30 гигабайтов - для Windows 10.

Как подчеркивает портал, на данный момент пользователи Chromebook используют ноутбуки исключительно для выхода в интернет, но возможность запускать на них Windows 10 может понадобиться "продвинутым" пользователям, что позволит вывести ноутбуки Google на новый уровень.

Ранее появилась информация о том, что устройства, которые работают под управлением операционной системы Android, собирают данные о геолокации пользователей и сообщают ее в Google даже с вынутой SIM-картой.