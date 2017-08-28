Google начал публиковать срочные новости на YouTube

Пока неизвестно, как именно компания будет подбирать новости в свой новый раздел, как и то, будет ли этот раздел постоянным или периодическим

Компания Google, которая владеет видеохостингом YouTube, запустила раздел "срочные новости".

Об этом сообщают Украинские новости.

Издание сообщает, что этот раздел будет похож на "рекомендованные видео", который уже давно запущен.

На момент создания раздела главной новостью было видео об увольнении советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона, также размещались видео о теракте в Барселоне.

По мнению журналистов, внедрение раздела "срочные новости" может привести к созданию партнерских проектов Google с различными крупными новостными медиа, а также к позиционированию YouTube не только как ресурса-сборника пользовательских видео, но и источника актуальных новостей.

Український Бізнес Ресурс

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