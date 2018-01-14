Google назвал Путина победителем президентских выборов в России-2018

Поисковая система Google по запросам "Президентские выборы в России 2018" и "выборы 2018" начала выдавать результаты, в которых победителем предстоящего голосования указан Владимир Путин. Об этом сообщают российские информагентства.

В поисковой выдаче Google по запросу "президентские выборы в России" в правой части экрана демонстрируется краткая справочная информация о голосовании. Победителем выборов в этом блоке назван Владимир Путин, хотя до самих выборов еще два месяца.

По какой причине это происходит, непонятно. Как сообщает "Медуза", примерно спустя час после появления публикаций об этом ошибка в поисковой выдаче была исправлена, и Google перестал называть Владимира Путина победителем на выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Об участии в них объявили Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак и многие другие. Также о намерении избираться объявлял оппозиционный политик Алексей Навальный, но его ЦИК не допустил к выборам из-за судимости. Навальный утверждает, что это решение незаконно.