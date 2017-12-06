Google назвал самые популярные видео на YouTube в мире и Украине

В сумме 10 самых популярных трендовых видео года набрали более 633 млн просмотров.

Компания Google опубликовала YouTube Rewind 2017 - рейтинг самых популярных видео года на YouTube в мире и Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что видео и музыкальные клипы были отобраны на основе количества и времени просмотров, числа пересылок, комментариев, лайков и т.д. В сумме 10 самых популярных трендовых видео года набрали более 633 млн просмотров.

"Шоу талантов на YouTube популярны уже не первый год - America's Got Talent, Britain's Got Talent, The Voice - в 2017 году клипы из этих шоу посмотрели более 2,8 миллиардов раз. А видео из шоу-дебютанта в нашем списке The Mask Singer (Певец в маске) стало номером один в Топ-10 трендовых видео года. Это шоу вышло в 2016 году в Корее, его уже адаптировали в Таиланде, Вьетнаме, Китае, и сегодня видео выступлений участников шоу в сумме насчитывают уже более 3 миллиардов просмотров, что делает его самым популярным талант-шоу 2017 года на YouTube", - отмечается в сообщении.

Топ-10 видео 2017 года в мире:

1. Until We Will Become Dust - Oyster Masked ( - ) . THE MASK SINGER 2

2. ED SHEERAN - Shape Of You | Kyle Hanagami Choreography

3. Ping Pong Trick Shots 3 | Dude Perfect

4. Darci Lynne: 12-Year-Old Singing Ventriloquist Gets Golden Buzzer - America's Got Talent 2017

5. Ed Sheeran Carpool Karaoke

6. Lady Gaga's FULL Pepsi Zero Sugar Super Bowl LI Halftime Show | NFL

7. "INAUGURATION DAY" - A Bad Lip Reading of Donald Trump's Inauguration

8. history of the entire world, i guess

9. In a Heartbeat - Animated Short Film

10. Children interrupt BBC News interview - BBC News

Что касается музыкальных видео, то в 2017 году был побит рекорд по числу просмотров клипа Psy - "Gangnam Style", который держался 5 лет. Теперь лидером с 4,4 млрд просмотров является Luis Fonsi - "Despacito". В десятку самых популярных музыкальных видео в этом году вошли песни от артистов из Пуэрто-Рико, Колумбии, Франции, Испании, Кубы, США и Великобритании.

Топ-10 музыкальных видео 2017 года в мире:

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran - Shape of You (Official Video)

3. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

4. Maluma - Felices los 4 (Official Video)

5. Bruno Mars - That's What I Like (Official Video)

6. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arc'angel

7. 05. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) ('Album F'enix)

8. Jason Derulo - Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

9. DJ Khaled - I'm the One ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

10. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2017 году собрала песня "Тает лед" группы "Грибы", а вся десятка выглядит так:

Топ-10 музыкальных видео 2017 года в Украине:

1. Грибы - Тает Лед

2. Время и Стекло - На Стиле

3. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

4. Ed Sheeran - Shape of You (Official Video)

5. LOBODA - Случайная

6. Потап и Настя - Я......Я

7. Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга - I Got Love (Official video)

8. Мот feat. Ани Лорак - Сопрано (премьера клипа, 2017)

9. MOZGI - Атятя

10. DZIDZIO - Банда-Банда

Касательно самых популярных не музыкальных видео на YouTube, среди украинских пользователей популярен детский и комедийный контент, а также телевизионные шоу:

Топ-10 самых популярных видео в Украине в 2017 году:

1. Маша и Медведь - Спи, моя радость, усни! (Серия 62)

2. Слуга Народа 2 - Премьера 2017! Полнометражный фильм комедия в HD

3. Фиксики - Шоколад (Новые серии 2017) | Познавательные мультики для детей

4. Пусть говорят - В разгар вечеринки. Часть 1. Выпуск от 31.01.2017

5. VERSUS X #SLOVOSPB: Oxxxymiron VS Слава КПСС (Гнойный)

6. КВАРТАЛ разорвал ГРИБАМИ! ПАРОДИЯ между нами тает лед - РЖАКА до СЛЕЗ!

7. Від пацанки до панянки. Выпуск 1. Сезон 2 - 22.02.2017

8. Дружко Шоу #1

9. Александр Клименко "Материнська любов" - выбор вслепую - Голос страны 7 сезон

10. Лига Смеха 2017 - Третий фестиваль в Одессе, часть 1 | Полный выпуск - 17 февраля 2017