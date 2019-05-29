Google объявил о закрытии одного из сервисов YouTube

YouTube Gaming закроют спустя четыре года после запуска

Отделенное от основного приложение YouTube Gaming, которое специализируется на игровом контенте, закроют 30 мая. Всем стримерам и их подписчикам пока посоветовали пользоваться основным сервисом, сообщила команда Google на своей странице поддержки.

Компания предлагает взамен YouTube Gaming новую страницу, а подписки в сервисе и на основном сайте объединятся. Правда, перенести уже просмотренный и сохраненный на YouTube аккаунт будет невозможно.

"Мы запустили YouTube Gaming как отдельное приложение для игроков, где мы тестировали новые функции, основываясь при этом на отзывах пользователей. Мы будем продолжать строить прочную обитель для игрового сообщества, которое процветает на YouTube", - говорится в сообщении компании.

Google запустила YouTube Gaming в 2015 году с целью создать сервису Twitch серьезного конкурента. Компания позиционировала его в качестве платформы, где не должно было быть лишнего контента, кроме прямых трансляций стримеров. Также там тестировали новые функции, включая темную тему.

Но составить конкуренцию в Google так и не удалось. На данный момент у Twitch 64 тыс. пользователей, создающих примерно 1,9 млн часов контента, в то время как на YouTube Gaming -около 22 тыс. юзеров, которые сгенерировали 460 тыс. часов записей прямых трансляций.