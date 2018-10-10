Google обжаловала штраф Еврокомиссии на €4,3 млрд

Компания Google подала апелляцию в Европейский суд общей юрисдикции на решение Еврокомиссии оштрафовать американского технологического гиганта на €4,34 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом в среду, 10 октября, сообщило агентство AFP.

Напомним, что Еврокомиссия обвинила Google в том, что компания заставляла производителей смартфонов, выбравших операционную систему Android, предустанавливать сервисы и приложения от Google. При этом компания, как утверждает ЕК, платила нескольким мобильным операторам и производителям смартфонов, чтобы те устанавливали только поисковик Google, а также запрещала производителям гаджетов использовать другие операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

Согласно условиям ЕК, американская корпорация обязана до конца октября прекратить всю деятельность, которая, по мнению регулятора, нарушает европейское антимонопольное законодательство. В случае невыполнения этого требования корпорации грозит штраф в размере до 5% от глобальной выручки за каждый день просрочки.