Google отключает настольное приложение Google Drive, а не сервис

Компания меняет настольное приложение на два других: для частных пользователей и бизнеса. Сам сервис продолжает работу

В марте 2018 года прекращает работу настольное приложение Google Drive для Mac/PC. Об этом сообщает официальный блог компании Google, касающийся обновлений пакета G Suite. "Google Drive для Mac/PC официально устарел. Он не будет поддерживаться начиная с 11 декабря 2017 года, и он полностью отключится 12 марта 2018 года. Мы рекомендуем использовать Drive File Stream. В качестве альтернативы или в дополнение к установке Drive File Stream вы можете перейти на новую версию Диска для Mac/PC под названием "Резервное копирование и синхронизация", - пишут авторы блога. Следовательно, десктопная версия делится на два новых приложения: для частных пользователей остается Backup and Sync, для корпораций рекомендуется платное Drive File Stream. О прекращении работы приложения Google Drive для Mac/PC компания сообщила еще в сентябре, но на днях в ряде украинских СМИ прошла волна сообщений о том, что сервис Google Drive отключают для украинцев. На самом деле, с сервисом Google Drive по-прежнему можно будет работать через веб-интерфейс и мобильное приложение, вне зависимости от страны расположения.