Google получил от европейцев 650 тыс. запросов на удаление информации

Интернет-компания Google опубликовала отчет о полученных ей запросах на удаление информации из результатов поиска. Согласно постановлению суда Европейского союза, принятому в мае 2014 года, в некоторых случаях пользователь имеет право направлять поисковой системе, такой как Google, запрос на удаление результатов поиска по своему имени. Компания отметила, что «поисковая система обязана выполнить запрос, если они ссылаются на страницы с недостоверной, неактуальной или утратившей актуальность либо избыточной информацией, при условии что эта информация не представляет интереса для общества и отправитель не играет важной роли в публичной жизни».

С мая 2014 года компания получила от граждан ЕС 654 тыс. запросов на удаление 2,4 млн ссылок (URL) из результатов поиска Google. Из всех полученных запросов компания удалила 43% запросов. Компания подчеркнула, что «чаще всего мы не удовлетворяем запросы в случаях, когда у отправителя есть возможность исключить появление контента в результатах поиска без нашего участия, если указанные URL уже упоминались в этом или других запросах, либо по техническим причинам. Мы можем отказаться удалять веб-страницу из результатов поиска, если посчитаем, что ее контент представляет значительный интерес для общества. Установить это бывает непросто. Приходится взвешивать множество факторов, таких как связь контента с профессиональной деятельностью, политической или общественной ролью отправителя запроса, совершенным им преступлением, а также характер контента (является ли отправитель запроса автором материалов, а контент — государственным документом или продуктом журналистской деятельности)». В отчете сообщается, что 88,7% запросов на удаление поступило от частных лиц. Чаще всего люди просят Google удалить ссылки на информацию о профессиональной деятельности, судебных тяжбах, личную информацию и пользовательский контент. Удаляются ссылки в том числе на упоминания в соцсетях и Twitter. Так, например, в Великобритании бывший сотрудник банка, заключенный в тюрьму за кражу средств со счетов пожилых людей, попросил удалить новостные статьи 2008 года о его осуждении. Согласно законодательству Великобритании его судимость считается погашенной. В результате интернет-компания удалила четыре ссылки после того, как получила подтверждение запроса от агентства по защите данных. В другом случае компания получила запрос от «супруга знаменитости» на удаление веб-страниц. На них были опубликованы фотографии, где заявитель позировал в обнаженном виде, сделанные несколько десятилетий назад. На некоторых страницах фото не было, а были только текстовые описания съемок. В результате Google удалила ссылки с фотографиями, но не предприняли действий в отношении страниц с текстом, «поскольку они имеют отношение к текущей публичной жизни заявителя».