Google посвятил дудл Дню Независимости Украины

Идея дудла - показать разнообразие жителей Украины.

Поисковая система Google посвятила дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 25 августа.

Если навести курсором на логотип, то можно прочитать надпись: "С днем независмости Украины".

"Изображение олицетворяет разных людей со всей страны, которые работают вместе, чтобы добиться свободы, мира и уважения друг к другу", - сообщила пресс-служба Google.

Автором нового дудла ко Дню Независимости стал украинский художник Сергей Майдуков.

В 2016 году Google также поздравил украинцев, дудл был в виде желтых подсулнухов и голубого неба.