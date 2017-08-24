Google посвятил дудл Дню Независимости Украины

Идея дудла - показать разнообразие жителей Украины.
Поисковая система Google посвятила дудл Дню Независимости Украины, который отмечается сегодня, 25 августа.
Если навести курсором на логотип, то можно прочитать надпись: "С днем независмости Украины".
"Изображение олицетворяет разных людей со всей страны, которые работают вместе, чтобы добиться свободы, мира и уважения друг к другу", - сообщила пресс-служба Google.
Автором нового дудла ко Дню Независимости стал украинский художник Сергей Майдуков.
В 2016 году Google также поздравил украинцев, дудл был в виде желтых подсулнухов и голубого неба.