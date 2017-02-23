Google посвятил дудл новому открытию NASA

23 февраля 2017, 12:09
 Масс-медиа Источник: Гордон

Google создал дудл в честь сделанного накануне, 22 февраля, заявления Национального аэрокосмического агентства США (NASA) об открытии новых экзопланет.

Дудл традиционно размещен на стартовой странице поисковика.

Seven earth-sized exoplanets discovered!

22 февраля в ходе специально организованной пресс-конференции специалисты NASA рассказали, что обнаружили у звезды TRAPPIST-1 семь планет размером с Землю, на трех из которых возможно существование жизни. Все семь планет имеют размеры и массу, близкие к Земле. На каждой из них потенциально может быть вода. А три находятся на таком расстоянии от звезды, при котором возможно существование жизни.

Источник: Гордон
 
 
 