Google посвятил свой дудл украинской шахматистке Людмиле Руденко. (фото)

Поисковик Google посвятил свой дудл украинской шахматистке Людмиле Руденко.

Эта картинка не региональная, а глобальная: то, что сегодня 114 лет со дня рождения прославленной украинской шахматистки, увидят люди по всей планете

Людмила Руденко (фото - Wikipedia)

Сегодня, 27 июля, поисковик Google решил отметить дудлом день рождения Людмилы Руденко - второй чемпионки мира по шахматам среди женщин в истории, и первой - в истории СССР.

"В этот день в 1904 году в Лубнах, Украина, родилась одна из самых авторитетных шахматисток мира. Спустя 24 года она впервые в легендарной карьере займет первое место, победив на Московском женском чемпионате 1928 года. Этот триумф был одной из многих ее побед на престижных соревнованиях", - пишет Google.

Титул украинка завоевала на турнире 1949-1950 годов в Москве, набрав 11,5 очков из 15 возможных.

Руденко стала второй женщиной, которая когда-либо выигрывала чемпионат мира по шахматам. Чемпионский титул она занимала до 1953 года.

Во время Второй мировой войны эвакуировалась в Уфу и работала инженером- экономистом на местном моторостроительном заводе.

"Несмотря на ее основные достижения, сама она считала самым главным достижением в жизни организацию эвакуации на поезде детей во время блокады Ленинграда. Мы по достоинству оцениваем успехи Рудденко как во время матчей, так и вне их", - подчеркивают сотрудники Google.

В 2015 году ее причислили к Всемирному шахматному залу славы.

По материалам ЛІГАБізнесІнформ, УНН