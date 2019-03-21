Google представил свой первый дудл, использующий искусственный интеллект

Дудл был посвящен знаменитому композитору Иоганну Себастьяну Баху

В четверг, 21 марта, поисковик Google опубликовал первый в своем роде дудл с использованием искусственного интеллекта и посвятил его композитору Иоганну Себастьяну Баху.

Благодаря технологии искусственного интеллекта пользователи поисковика могут составить мелодию с использованием всего пары нот.

После того, как пользователь выбирает понравившиеся ему ноты, дудл с помощью машинного обучения анализирует мелодию пользователя и совершенствует ее, превращая в фирменный музыкальный стиль Баха.

Для того, чтобы создать такой дудл пришлось научить искусственный интеллект распознавать 306 разных хоровых гармоний музыканта.

Кроме этого, разработчики спрятали в дудл так называемую "пасхалку", благодаря которой можно получить произведение в стиле рок. Данная "пасхалка" является отсылкой к тезке немецкого композитора - рокеру и фронтмену группы Skid Row Себастьяну Баху.

Как ранее сообщал Фокус: Google представил игровую облачную платформу Stadia.

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