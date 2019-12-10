Google рассказал, что чаще всего искали украинцы в уходящем году

Компания Google представила самые популярные поисковые запросы украинцев за 2019 год.

Самым популярным поисковым запросом в Украине за 2019 год стал "Игра престолов 8 сезон", сообщается в релизе компании. На втором месте по популярности оказался запрос "Зеленский, а на третьем - "Юлия Началова".

Также украинских пользователей Google интересовали результаты выборов, дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал Чернобыль и конкурс Евровидение 2019.

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В категории Персона украинские пользователи Google чаще всего искали информацию о Владимире Зеленском, Анастасии Заворотнюк и Петре Порошенко. Также украинцев интересовали артисты MARUV, Потап и Билли Айлиш. Среди знаменитостей, которые умерли в 2019 году, больше всего запросов было о российской певице Юлии Началовой.

В категории Фильмы больше всего запросов было у картины Джокер. Среди других фильмов в топ-10 попали экранизация повести Ивана Франко Захар Беркут, продолжения комискных кинофраншиз и последний фильм Квентина Тарантино. Также в этот список попал один российский фильм Полицейский с Рублевки.

Покупкой года в Украине стал новый iPhone 11, а на втором месте по запросам оказалось детское автокресло, на третьем - билеты МАУ и Укрзализныця.

Также пользователи Google интересовались, что такое томос, подагра и формула Штайнмайера; выясняли, как включить темную тему в Instagram, как проверить себя в списках избирателей и как есть авокадо. Среди интересов украинцев оказались падение курса доллара, киевские туманы и почему Зеленский не пришел на стадион.